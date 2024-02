Gotha. Mäc Geiz schließt seine Filiale im Altstadt-Forum in Gotha. Jetzt gibt es einen neuen Mieter. Was sich in Gothas Innenstadt bewegt.

Langen Leerstand soll es im Gotha Altstadt-Forum an der Gartenstraße nicht geben. Nach fast fünf Jahren Geschäftsbetrieb übergibt die Firma Mäc Geiz den Staffelstab an Ernsting‘s Family. Das kündigt Andreas Barth, dem Projektentwickler der Saller-Gruppe, an, die das Einkaufszentrum an der Marktstraße errichtet und im November 2020 eröffnet hatte.