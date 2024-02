Gotha. Die Sanierung im Schloss Friedenstein in Gotha geht weiter. Statische Untersuchungen haben große Schäden an Decken und Fußböden im Westflügel ergeben.

Im Westflügel des Schloss Friedenstein in Gotha sind wieder Baugeräusche zu hören. Nachdem die Arbeiten an der Sanierung am westlichen Teil des Schlosses zeitweise ausgesetzt worden waren, nehmen sie nun wieder Fahrt auf. Abgeschlossen sind mittlerweile die Rohbaumaßnahmen am neuen Treppenhaus, die zum Teilprojekt I gehörten. Jetzt konzentriert sich alles auf den Ausbau des Treppenhauses und der angrenzenden Räumen.