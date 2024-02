Bad Tabarz. Bad Tabarz legt Wert auf gesunde Ernährung bei Kindern. Dafür erhielt der Ort den „Goldenen Teller“ für Deutschlands bestes Schulessen. Küchenchef Danilo Bodendorf verrät, was Kinder gerne essen.

Gesundes Essen aus regionalen Produkten steht für Küchenchef Danilo Bodendorf und seinem Team vom Freizeitbad Tabbs in Bad Tabarz an erster Stelle. Und das nicht erst seit ein paar Tagen, als er gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Andrea Fiedler den „Goldenen Teller“ für das beste Schulessen auf der Gastrofachmesse Intergastra in Stuttgart entgegennehmen durfte.