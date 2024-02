Gotha. In Gotha ist es zu einer Schlägerei gekommen. Ein Mann muss verletzt ins Krankenhaus. Beide Streithähne betrunken.

Am Dienstag gegen Mittag ist es in Gotha auf dem Coburger Platz zu einer Schlägerei gekommen. Ein 39-Jähriger und ein 34 Jahre alter Mann seien zuvor in einen verbalen Streit geraten, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte, schildert die Polizei die Auseinandersetzung. Der 34-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest zeigte bei beiden Männern zum Zeitpunkt des Streits einen Wert von rund 2,7 Promille. red