Zimmernsupra. „Wir sind wirklich glücklich“, sagen die zwei Hochbetagten. Gefunkt hat es zwischen den Beiden zum ersten Mal beim Erntedankfest.

Wie sie die 70 gemeinsamen Ehejahre geschafft haben, beantworten Hannelore und Gernhard Ginter so: „Wir sind immer wieder auf einen Nenner gekommen. Und wir sind wirklich glücklich.“ Die 87-Jährige und ihr 90-jähriger Ehemann feierten Dienstag das seltene Jubiläum der Gnadenhochzeit in ihrem Zuhause in Zimmernsupra.