Gotha. Schüler tauschen Spitzhacke und Scanner gegen Pinsel und Stift ein. Wenn Urzeit auf Forschungswelt, Schulalltag und Kunst trifft.

Im Schloss Friedenstein ist eine neue Ausstellung zu sehen: Sie trägt den Titel „Bromacker-Geschichten“ und zeigt, was geschieht, wenn sich die Grenzen zwischen Forschungswelt und Schulalltag auflösen. In der Ergänzung des Bromacker-Labs, des physisch und virtuellen Raums, werden Texte, Zeichnungen und Bilder gezeigt, die in einem gleichnamigen Schreibworkshop entstanden sind. Zusätzlich sind wissenschaftliche Objekte wie bedeutende Fossilien der Fundstätte Bromacker zu sehen.