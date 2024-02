Wandersleben. Serie „Angekommen“: Khaled Naeem-Spittel studiert in Deutschland Informatik. Deutsch spricht er nahezu ausgezeichnet, manchmal auch mit Thüringer Dialekt.

„Wir haben uns vor acht Jahren in Wandersleben richtig wohlgefühlt“, erinnert sich Khaled Naeem-Spittel an die Zeit als Flüchtling in der zur Notunterkunft umfunktionierten Turnhalle. Der Syrer hatte bereits einige Stationen in Deutschland hinter sich und sagt rückblickend, dass die Wanderslebener die Flüchtlinge sehr gut behandelt haben. Er erinnert sich an ein Konzert zu Weihnachten, seine erste Weihnachtsfeier und an Kleidung, die von den Einheimischen gebracht wurde. Es gab Geschenke, man bekochte sich gegenseitig.