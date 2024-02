Ralf Ehrlich meint, manche werden sich die Augen reiben, wenn demnächst Spähtrupps im Kreis Gotha unterwegs sind.

Dass man Soldaten in Uniform sieht, ist in Gotha normal. Ob im Zug oder im Bus, die Uniformen gehören eigentlich schon fast zum Stadtbild. Schließlich ist die Residenzstadt mit dem Aufklärungsbataillon 13 in der Friedenstein-Kaserne ein Bundeswehrstandort. Und die Soldaten tragen auf dem Weg zur Arbeit oft ihre Dienstkleidung.