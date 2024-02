Kreis Gotha. Die Stadt Gotha ruft zum Autofasten auf. Glasfaseranschlüsse für Gierstädt und Kleinfahner. Für drei Wahlen werden Helfer gesucht. Austausch einer Weiche schränkt Verkehr in Gotha ein. Berufliche Zukunft in der Selbstständigkeit oder als Unternehmensnachfolger.

Stadt Gotha ruft zum Autofasten auf

Bus & Bahn Thüringen e.V. und die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland rufen gemeinsam mit ihren Partnern, wie der Stadtverwaltung Gotha dazu auf, während der Fastenzeit von Aschermittwoch bis 30. März die eigene Mobilität zu überdenken.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, kann im Rahmen eines Wettbewerbs nachgewiesen werden, wie viele Kilometer am Tag ohne Auto zurückgelegt wurden. Die Teilnehmer könnten in einen Mitmach-Kalender eingesparte Autokilometer für den Arbeitsweg, das Einkaufen oder Freizeitaktivitäten eintragen. Auf den Gewinner würden am Ende tolle Preise warten.

Zum Nachweis müssten sich Teilnehmer in den Mitmach-Kalender auf der Internetseite vom Thüringer Autofasten eintragen. Die Umwelt würde ebenfalls gewinnen, da für jeden eingeschickten Kalender ein Baum im „Autofasten-Wald“ im Schwarzatal gepflanzt werde.

Die Stadtverwaltung möchte dazu ermuntern, öfter mal das Auto stehenzulassen und auf das Fahrrad, den öffentlichen Personennahverkehr oder Carsharing umzusteigen, beziehungsweise zu Fuß zu gehen.

Auch außerhalb der Fastenzeit würde es sich lohnen, gelegentlich oder auch öfter das Auto stehenzulassen.

Weiter Informationen unter www.autofasten-thueringen.de

Glasfaseranschlüsse für Gierstädt und Kleinfahner

Die Firma „GlasfaserPlus“ will 2024 in Gierstädt Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Gemeinde und „GlasfaserPlus“ haben dazu jüngst eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, wie Lucas Gürtler mitteilt. Laut Vorsitzendem der Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe geht es um 433 Haushalte in den Ortschaften Gierstädt und Kleinfahner.

„Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein, wie der Zugang zu Strom und Wasser“, so Bürgermeister Ulf Henninger (parteilos).

Für drei Wahlen werden Helfer gesucht

Für die Wahlen in diesem Jahr werden Wahlhelfer gesucht, auch mindestens 16-Jährige dürfen sich beteiligen. Darauf macht Landeswahlleiter Holger Poppenhäger aufmerksam. Am 26. Mai finden die Kommunalwahlen, am 9. Juni die Wahl des Europäischen Parlaments sowie am 1. September die Wahl des Thüringer Landtages statt.

Auf die mitwirkenden Bürger warten abwechslungsreiche Aufgaben und interessante Einblicke in den Ablauf einer Wahl, heißt es weiter.

Austausch einer Weiche schränkt Verkehr in Gotha ein

In Zusammenhang mit dem Austausch einer Weiche im Gleisbereich der Thüringerwaldbahn- und Straßenbahn in der Zeit von Montag, den 19. Februar, bis voraussichtlich Donnerstag, den 29. Februar, sind Verkehrsraumeinschränkungen im Bereich Gartenstraße, Huttenplatz und Hersdorfstraße erforderlich.

Wie die Stadtverwaltung Gotha weiter mitteilt, wird jeweils die linke Fahrspur in beiden Fahrtrichtungen der Gartenstraße gesperrt. Das betrifft den Abschnitt von beziehungsweise bis zur Einmündung Remstädter Straße. Das Linksabbiegen von der Gartenstraße in die Hersdorfstraße ist für die Dauer der Bauarbeiten nicht möglich. Der Verkehr in Richtung Mühlhausen/Bad Langensalza wird ab Gartenstraße über Huttenstraße – Ekhofplatz – Gotthardstraße – Mühlgrabenweg umgeleitet.

Es ist mit Behinderungen, insbesondere im Berufsverkehr, zu rechnen.

Im Zuge der Bauarbeiten ist es weiterhin erforderlich, die Tragplatten im Bereich der signalisierten Fußgängerquerung in Gartenstraße Höhe Kino zu entfernen. Aus diesem Grund muss der Übergang für die Dauer der Arbeiten für den Fußgängerverkehr gesperrt werden. Fußgänger werden gebeten die Querungsmöglichkeiten in der Gartenstraße/Lutherstraße sowie am Huttenstraße zu nutzen.

Berufliche Zukunft in der Selbstständigkeit oder als Unternehmensnachfolger

Zur Informationsveranstaltung „Gründung und Nachfolge von Unternehmen - Entdecke deine berufliche Zukunft“ lädt der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, Kreisverband Gotha, in Kooperation mit der Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr sowie dem Gymnasium Ernestinum ein.



Diese Veranstaltung bietet wertvolle Gelegenheiten für Personen, die ihre berufliche Zukunft in der Selbstständigkeit oder als Unternehmensnachfolger sehen, auch wenn sie noch in der schulischen oder beruflichen Ausbildung stehen, heißt es in einer Mitteilung weiter. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 19. März, um 17 Uhr in der Fachschule am Trützschlerplatz in Gotha statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung erforderlich: otto.eismann@bvmw.de

