Ralf Ehrlich ist immer wieder von der Region begeistert. Oft fehlt im Alltag allerdings der Blick für das Schöne. Deswegen ist eine Auszeit im Kreis Gotha eine gute Idee.

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ – Dieses umgestaltete Zitat von Goethe kam mir in den Sinn, als ich kürzlich in Ohrdruf vor Schloss Ehrenstein stand.