Gründer von Gotha-Druck gestorben. Siegfried Creutzburgs Leben war von Innovation und Erfolg in der Druckbranche geprägt.

Die Stadt Gotha trauert um Siegfried Creutzburg, den Gründer der Firma Gotha Druck. In Goldbach geboren, hat er nach seiner Schriftsetzerlehre in der Gothaer Druckerei „August Bebel“ in der Druckindustrie von Baden-Württemberg und zeitweise in der Schweiz eine neue berufliche Heimat gefunden. Er qualifizierte sich zum Schriftsetzermeister und war unter anderem als Gesellschafter und Geschäftsführer eines Druckhauses in Stuttgart tätig.