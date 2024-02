Kreis Gotha. Beethoven pur mit der Philharmonie Gotha-Eisenach. Ewald Turba liest in Brüheim. Baum- und Strauchschnitt an Gothaer Rad- und Wanderwegen. Tag der offenen Tür im Gymnasium Gleichense. Kneippverein Tabarz rückt Qigong und Augengesundheit in Fokus. Vom Schießhaus bis zum Bahnhofsumbau in Gotha. Kurse im Tabbs für angehende Nixen.

Beethoven pur mit der Philharmonie Gotha-Eisenach