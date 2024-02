Gotha. Ein wichtiger Ausbildungsbereich in Gotha soll abgeschafft werden. Aus dem Thüringer Kultusministerium kommen schlechte Nachrichten für den Bildungsstandort Gotha.

Der Ausbildungsbereich Versorgungstechnik an der Fachschule Gotha soll abgeschafft werden. So lautet die Essenz einer Antwort aus dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport auf eine Nachfrage dieser Zeitung. Wörtlich schreibt die Pressestelle des Ministeriums: „Aktuell werden sowohl die Fachschulordnung als auch die Lehrpläne der Fachschulen in den Fachbereichen Wirtschaft und Technik grundlegend überarbeitet.“