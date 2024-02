Molschleben. Ein Standort in der VG Nesseaue wird ausgebaut, zwei weitere kommen hinzu. In welchen Orten künftig Vodafone und O2 besser zu empfangen ist.

Funklöcher gehören im Nordosten des Kreises zum Alltag. In den Gemeinden ist Mobilfunk nicht überall möglich. Nicht selten müssen Bewohner zum Telefonieren vor die Tür, weil in den Gebäuden kein Empfang ist. Da scheint es egal zu sein, ob man im Netz der Telekom, von Vodafone oder Telefónica telefoniert. Zwar zeigen die Karten der Mobilfunkanbieter hier und da im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue (VG) Lücken, aber in der Praxis ist die Realität anders. Das könnte sich jetzt verbessern.