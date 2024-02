Hörselgau. Leipziger Tanzlehrer und Animateur zu Gast in Hörselgau. Hier lässt er mit einer Sport- und Tanzparty über 100 Vorschul- und Grundschüler gemeinsam Spaß haben.

„Zicke zacke, zicke zacke“ … ruft Michael Hirschel in sein Mikrophon und aus mehr als 100 Kindermündern schreit es „Heu, Heu, Heu“ ihm entgegen. Gekleidet in ihre schönsten Faschingskostüme hüpfen die Grundschüler der Grundschule Hörselgau gemeinsam mit den Vorschulkindern der Gemeinden Teutleben und Hörselgau um die Wette im Kulturhaus der Gemeinde. Wie auch schon die Jahre zuvor ist der Leipziger Tanzlehrer und Animateur Hirschel zu Gast und gestaltet mit den Kindern einen sportlich musikalischen Vormittag. In diesem Jahr steht sein Programm unter dem Motto: „Hüttenspaß, die Party mit cooler Musik, Action und lustigen Spielen“.