Georgenthal. Gegen Windräder im Kreis Gotha hat unser Autor nichts. Doch statt sie in den Thüringer Wald zu bauen, sieht er an anderer Stelle Bedarf zum Handeln.

In Zeiten des Klimawandels ist der Ausbau erneuerbarer Energien nicht nur richtig, sondern auch bitter nötig. In Zeiten, in denen der Thüringer Wald immer weiter schrumpft, ist es jedoch eine Fehlentscheidung, im Wald neue Windvorrangflächen auszuweisen. Vor der Energiewende hat der Wald stets Vorrang.

Tobias Leiser ist Volontär in der Lokalredaktion Gotha. © Funke Medien Thüringen | Malte Hahs

Dass Waldeigentümer im Landkreis Gotha nun befürchten, enteignet zu werden, ist verständlich – vor allem wenn zufällig ein Unternehmer aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien ein Waldstück kauft. Waldgemeinschaften leisten einen entscheidenden Beitrag, den Thüringer Wald auch für kommende Generationen zu bewahren. Die harte Arbeit, die sie in die Aufforstung gesteckt haben, darf nicht umsonst gewesen sein.

Ja, ein paar Windräder mögen die Aussicht nicht komplett zerstören. Zerstört werden allerdings Teile der Natur für unseren hohen Energiebedarf. Statt nun immer mehr Anlagen in die Landschaft zu zimmern, sollten wir erst mal an anderen Schrauben drehen und unseren Verbrauch in den Griff bekommen. Vielleicht können wir damit weitere Fehlentscheidungen vermeiden.

Mehr Kolumnen und Kommentare von unserem Gothaer Autor