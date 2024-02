Gotha. Kultourstadt Gotha richtet Veranstaltungsreihe auf Spendenbasis ein. Zum Auftakt spielt Chameleon Walk im voll besetzten Theatercafé in Gotha. Nächstes Konzert mit Andreas Schirneck

In einem voll besetzten Theatercafé am Gothaer Ekhofplatz spielten am Mittwochabend Babette Lauenstein (Saxophon, Rhythmusinstrumente und Gesang) und Axel Heyder (Gitarre, Gesang) ein Konzert, das viel Beifall bekam. Der Name des Duos: Chameleon Walk. Damit wiesen die Künstler auf die Vielfalt der Musikrichtungen an, die zu ihrem Repertoire gehören. Von Sweet Dreams von Eurytmics über Titel von Jonny Cash bis zu „Am Fenster“ und The Passenger von Iggy Pop war von besinnlichen Klängen bis zu dynamischer Darbietung zum Mitsingen und Mitklatschen der Bogen gespannt. Dabei blieb es bei den Instrumenten Gitarre und Saxophon. Das Blasinstrument ersetzte die Violine in „Am Fenster“.