Etwa 50 Reiter hoch zu Ross sowie eine Kutsche sind am Samstag durch Gotha gezogen. Begleitet von Fußgängern, Traktor an der Spitze und am Ende des Trosses wollen sie die Proteste der Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung unterstützen. Der Demonstrationszug von der Stadthalle über Gartenstraße, Hauptmarkt zurück zur Stadthalle stand unter dem Motto: "Ohne Bauern keine Pferde". © Funke Medien Thüringen | Wieland Fischer