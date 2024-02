Gotha. Von Pferden und Protesten: Reiterschar tritt für Wertschätzung der Landwirte ein. Was die Teilnehmer zur Demonstration in Gotha bewegt

Ungewöhnliche Szenen spielen sich Samstagmittag in Gotha ab. Beispielsweise warten zwei Reiter hoch zu Ross in der Gartenstraße an der Fußgängerampel, bis die von Rot auf Grün umspringt. Die Wechmarer sind auf dem Weg zum Stadthallenvorplatz.