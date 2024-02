Wandersleben. Historische Anzeigen zeugen davon, wie vielfältig es vor 100 Jahren in einem Ort im Kreis Gotha zuging. Was aus den Unternehmen geworden ist.

Mehrere Handwerker, Gasthäuser und sogar eine Zigarrenfabrik: Vor 100 Jahren war in Wandersleben und Umgebung wirtschaftlich noch so einiges los. Davon zeugen Anzeigen im Heimatbuch des Ortes. Heute sind die meisten Unternehmen verschwunden. Doch vereinzelt erinnern Gebäude weiterhin an deren einstige Existenz.