Ohrdruf. SPD-Ortsverein nominiert seine Kandidaten für den Stadtrat in Ohrdruf. Bürgermeister Stefan Schambach führt die 20-köpfige Liste an. Er will seine Arbeit fortsetzen.

Seine Kandidaten für den Stadtrat hat der SPD-Ortsverein von Ohrdruf nominiert. Insgesamt 20 Kandidaten aus der Kernstadt sowie den Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis haben sich bereit erklärt, in der kommenden Legislaturperiode als Stadträdte die Zukunft von Ohrdruf mitzugestalten. Angeführt wird die Liste von Bürgermeister Stefan Schambach, der seit 2018 die Amtsgeschäfte innehat und als Spitzenkandidat seiner Partei wieder ins Rennen gehen will.