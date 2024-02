Bad Tabarz. Ostrock und Zeitreise: Toni Krahl begeistert die Zuhörer in Tabarz. City-Frontmann und Kai Suttner erinnern auch an den jüngst verstorbenen Weggefährten Fritz Puppel

Marcel Wedow, Kurchef in Bad Tabarz, atmet auf: Toni Krahl, einstiger City-Frontmann, kommt zur Aftershowparty in die Kukuna. Ganz sicher war sich der Kurdirektor im Vorfeld nicht. Schließlich ist kurz zuvor, am 10. Februar, Fritz Puppel, City-Gründer und jahrzehntelanger Wegbegleiter von Krahl, gestorben. Gemeinsam haben sie Rockgeschichte geschrieben, Tisch an Tisch gesessen und die Band gemanagt.