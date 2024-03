Landkreis Gotha. Galerie im Kreis Gotha zeigt Bilder von Konstanze Siegemund. Ein Kinoabend widmet sich dem Leben von Frauen in der DDR.

Ausbau für schnelleres Internet in Drei Gleichen stockt

Der Ausbau für schnelleres Internet geht nicht ganz so schnell voran. In mehreren Ortsteilen der Gemeinde Drei Gleichen ruhen die Arbeiten derzeit. In Mühlberg baut die Firma Spie aus. Der fehlen aber Arbeitskräfte. Die Firma wolle jetzt ein Subunternehmen hinzuziehen, so Bürgermeister Jens Leffler (CDU) bei der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche.

Auch in Seebergen sowie Günthersleben-Wechmar ruht der Glasfaserausbau. Leffler zufolge befinden sich die Unternehmen Ellin-Line, Glasfaser-Plus und Telekom in Abstimmung der Arbeiten. Die Gemeinde hatte Gespräche angestoßen, damit im Zuge des Ausbaus die Wege nicht mehrfach geöffnet und wieder geschlossen werden.

Kinoabend in Gotha über lesbische Frauen in der DDR

Zum nächsten Kinoabend im Büro der Linken in Gotha lädt Sascha Bilay ein. Am Freitag, 8. März, ab 18 Uhr wird in der Blumenbachstraße 5 in Gotha der Film „Uferfrauen“ gezeigt, der das Leben und Lieben von lesbischen Frauen in der DDR aufgreift. „Mit der Auswahl des Filmes soll passend zum Internationalen Frauentag die Selbstbestimmung von Frauen thematisiert werden“, betont der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay. Zum Kinoabend werden Getränke und ein Imbiss angeboten. Der Kinoabend ist für alle Gäste kostenfrei. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Kunstforum Gotha wird Servicepartner der TA und TLZ

Die Funke Medien Thüringen, zu der auch diese Zeitung gehört, hat mit dem Kunstforum in der Gothaer Querstraße einen neuen Servicepartner. Gabi Wuchold, seit 33 Jahren im Geschäft, bietet ab sofort von Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, neben dem Eintritt in die Ausstellungsräume Karten über den Ticket-Shop Thüringen, die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach sowie für die Veranstaltungen der Kultourstadt Gotha an. Dazu gibt es den Vertriebsservice und Beratung und Aufnahme von Privatanzeigen. Samstag und Sonntag, 10 bis 17 Uhr, ist nur die Ausstellung geöffnet.

Die Galerie „Ringelnatz" in der Kukuna Bad Tabarz zeigt aktuelle Bilder von Konstanze Siegemund.

Galerie in Bad Tabarz zeigt Bilder von Konstanze Siegemund

Die Galerie „Ringelnatz“ in der Kukuna Bad Tabarz zeigt aktuelle Bilder von Konstanze Siegemund. Ihre Ausstellung „Ein Tag ist ein Tag“ ist bis 24. Mai dort zu sehen. Die Galerie ist Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und über den Eingang der Räumlichkeiten der „RaumZeit“, Lauchagrundstr. 12a, zu erreichen. Dieser befindet sich gegenüber dem Kinderspielplatz. Darauf weist Franziska Ziebarth von der Kurverwaltung hin. Konstanze Siegemund präsentiert ihre neusten Werke aus dem Jahr 2024 in Bad Tabarz, Arbeiten wie „Paradies #4“, Schwimmen oder die dreiteilige Arbeit Treffen.

Offene Töpferei in Marksuhl

Bundesweit wird am Wochenende der „Tag der offenen Töpferei“ begangen. Die ehemalige Goldbacher Töpferin Franka Bronisch lädt darum am 9. und 10. März in ihre Werkstatt in Marksuhl (Wartburgkreis) ein. Samstag und Sonntag gibt es von 10 bis 18 Uhr Werkstattführungen, Schaudrehen auf der Töpferscheibe, Lagerfeuer, Stockbrot, heiße Getränke und natürlich auch einen Verkauf von getöpfertem Geschirr. Bronischs Werkstatt befindet sich im Marksuhler Ortsteil Mölmeshof 6.

