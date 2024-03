Gotha. Gemeinsam für ein sauberes Gotha – Frühjahrsputzaktion mit Blick auf Gothardusfest startet. Engagement der Einwohner Gothas gefragt.

„Lasst uns in vier Wochen für Sauberkeit in der Stadt sorgen“, so Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Auch dieses Jahr werden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gotha zum traditionellen Frühjahrsputz „Gotha-Subbotnik 2024“ eingeladen. Diesjährig neu sollen in vier Wochen Hinterlassenschaften des Winters beseitigt und unter anderem auf das Gothardusfest (2. bis 5. Mai) vorbereitet werden. Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Einwohner Gothas werden zum Mitmachen angehalten.

Am 27. März wird der öffentliche Frühjahrsputz in der Innenstadt, am Coburger Platz, am Flutgraben, im Tierpark und im Bürgerpark mit einem Aktionstag starten und durch Knut Kreuch, Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU), den Beigeordneten Peter Leisner (SPD) und zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung eingeleitet werden. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die Firma Avery Dennison, die Klasse 6b der Regelschule „Andreas Reyher“, die Katholische Kirche und die Freiwillige Feuerwehr Gotha Siebleben haben bereits zugesagt.

Informationen und Ergebnisse können der Stadtverwaltung unter E-Mail gartenamt@gotha.de oder telefonisch unter: 03621/ 222 - 475 entgegengenommen werden.