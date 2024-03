Gotha. Oberbürgermeister Knut Kreuch lädt am „Tag gegen Rassismus“ zum Rundgang in Gotha ein.

Am kommenden Donnerstag, dem 21. März, um 16 Uhr findet in Gotha ein Rundgang unter dem Motto „Rundwege für Demokratie und gegen Rassismus“ statt. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) lädt zum „Tag gegen Rassismus“ ein. Am Eingang des „Fischkellers“ auf dem oberen Hauptmarkt in Höhe der Jüdenstraße ist der Treffpunkt. Bei dem Rundgang werden an verschiedenen Häusern im Bereich Hauptmarkt und Brühl Interessierten Informationen zum Leben jüdischer Gothaerinnen und Gothaer gegeben.