Gotha. Tattoos, Piercings und Bühnenprogramm: In Gotha treffen sich wieder Fans der Körperkunst. Wann die 14. Tattoo-Convention stattfindet.

Fans von Körperkunst müssen auch in diesem Jahr nicht extra nach Erfurt fahren, um auf ihre Kosten zu kommen. Auch die 14. Ausgabe der Tattoo-Convention wird wieder in Gotha stattfinden. Wie die Veranstalter mitteilten, öffnet die Messe in der Stadthalle am 24. und 25. August ihre Tore für Begeisterte und Interessierte.

Die Planung laufe derzeit gut. Mehrere Künstler seien gebucht worden, doch man wolle noch nichts verraten. Eine Band aus der Region hat ihren Auftritt bereits selbst auf ihrer Facebookseite angekündigt: „Orb“ aus Ilmenau bieten Heavy Metal im Stile von „Motörhead“.

Veranstalter müssen kurzfristig nach Gotha ausweichen

Weitere Details zur Tattoo-Convention wie beispielsweise der Ablauf sind zurzeit noch nicht bekannt. Der Ticketverkauf ist noch nicht gestartet. Besucher erwarte aber eine prall gefüllte Messe mit vielen Höhepunkten, so versprechen die Veranstalter

Im vergangenen Oktober waren die Veranstalter kurzfristig in die Stadthalle in Gotha ausgewichen. In den Jahren zuvor hatte die Messe immer in Erfurt stattgefunden. Die Sperrung der dortigen Thüringenhalle hatte schließlich Gotha die Großveranstaltung rund um Tattoos und Piercings beschert. Ob Gotha nun zur dauerhaften Heimat der Tattoo-Convention wird, konnten die Veranstalter noch nicht sagen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha