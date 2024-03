Ohrdruf. Händler aus ganz Deutschland zieht ein Flohmarkt im Kreis Gotha an. Auch ein bekannter Experte ist dabei. Wann Besucher ihre Fundstücke schätzen lassen können.

Gleich zwei Tage in Folge kommen Sammler und Schnäppchenjäger auf ihre Kosten. Am 6. und 7. April verwandelt sich die Burg Ohrdruf wieder in einen Flohmarkt. Als besonderen Höhepunkt verspricht der Veranstalter Burg und Park Ohrdruf Walter Lehnertz, auch bekannt als 80-Euro-Waldi aus der Fernsehsendung „Bares für Rares“.

Wie schon im vergangenen September biete Walter Lehnertz wieder seine Experteneinschätzung zu Fundstücken an. Der Flohmarkt auf Burg Ohrdruf öffnet jeweils von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kinder unter 16 Jahren dürfen kostenlos stöbern.

Walter Lehnertz tritt seit 2013 in der TV-Sendung „Bares für Rares“ auf. Der Antik- und Kunsthändler ist bekannt dafür, auch bei hochwertigen Stücken 80 Euro als Erstgebot abzugeben. Er betreibt nach eigenen Angaben einen 800 Quadratmeter großen Laden in Krekel in Nordrhein-Westfalen. Lehnertz ist neben seiner Tätigkeit als Trödler auch als Maler aktiv.

