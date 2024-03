Landkreis Gotha. Windräder treiben Menschen im Kreis Gotha weiter um. Eine Gewerkschaft stellt sich neu auf. Und eine Aktion meldet einen Rekord.

Bürgerversammlung zu Windrädern im Kreis Gotha

Bürger kommen zusammen, um gemeinsam über geplante Windvorranggebiete zu diskutieren. Die Versammlung in der Gemeindeschenke Crawinkel am Mittwoch, dem 20. März, beginnt um 19 Uhr. Das Thema ist: „Chancen und Risiken von Windparks“. Frank Schindler von der Energieagentur des Landes Thüringen wird als Referent über Windkraftanlagen informieren. Als weiterer Gast ist Reinhard Guthke, Vorsitzender der Bürger-Energie Jena, eingeladen.

Windräder beschäftigen auch Stadtrat in Friedrichroda

Der Stadtrat von Friedrichroda tagt wieder am Donnerstag, dem 21. März, im Sitzungsraum des Wasserwerkes. Beginn des öffentlichen Teils ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023, überplanmäßige Ausgaben für Baumpflegearbeiten auf dem Gelände von Schloss Reinhardsbrunn sowie eine Erhöhung der Sonderrücklage aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer.

Zudem wird der Stadtrat Stellung zur neuen Regionalplanung beziehen. Der zweite Teilplan „Windenergie“ sieht Windvorranggebiete im Thüringer Wald vor. Während sich in Georgenthal bereits vor Wochen Widerstand formierte, äußerte nun auch der Ohrdrufer Stadtrat Kritik an den geplanten Flächen.

Frühjahrsputz in Ohrdruf mit Teilnehmerrekord

Wenn im Ort alles wieder glänzt, haben alle Einwohner etwas davon. Beim diesjährigen Frühjahrsputz hat die Stadt Ohrdruf einen Teilnehmerrekord verzeichnet. Rund 250 Helfer kamen laut Stadtverwaltung zusammen, um die Kernstadt sowie die Ortsteile Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis herauszuputzen.

Zahlreiche Vereine hätten sich dabei beteiligt, das Umfeld von Vereinsgebäuden in Ordnung zu bringen oder Müll zu sammeln. Besonders erwähnenswert sei das Engagement der Schüler des Gymnasiums „Gleichense“, die mit rund 40 Helfern angerückt waren. Ohrdrufs Bürgermeister Stefan Schambach sei begeistert vom gezeigten Gemeinschaftssinn: „Schön, dass so viele mitgemacht haben, dem Dreck des Winters und den Hinterlassenschaften unachtsamer Menschen den Kampf anzusagen.“ Das Engagement der Bürger unterstütze auch die Mitarbeiter des Bauhofes in ihrem ständigen Kampf gegen Verschmutzung und Müll in der Stadt.

Schambach hatte den Frühjahrsputz 2019 in Ohrdruf ins Leben gerufen. In den einzelnen Ortsteilen werden derartige Aktionen schon seit längerem durchgeführt. Wie die Bilanz des diesjährigen Frühjahrsputzes zeige, wuchsen sowohl die Teilnehmerzahlen sowie der Erfolg, hieß es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

IG-Metall Eisenach unter neuer Führung

Delegierte bestimmen Thomas Steinhäuser zum Geschäftsführer. 13 weitere Beisitzer gewählt

Der Ortsvorstand der IG-Metall Eisenach hat sich neu aufgestellt. Am vergangenen Samstag kam das Gremium der örtlichen Gewerkschaft zusammen, um die 13 Beisitzer sowie die Bevollmächtigten neu zu wählen. Zum ersten Bevollmächtigten und Kassierer und somit auch zum Geschäftsführer der IG-Metall Eisenach wurde Thomas Steinhäuser bestimmt. Wie der Berufsverband mitteilte, sei die Wahl des zweiten Bevollmächtigten zunächst nicht vorgenommen worden. In Abstimmung mit dem Bundesvorstand sei zunächst eine Zwischenlösung vorgesehen.

Die 65 Delegierten wählten als Beisitzer: Maik Freitag (Bosch Eisenach), Kerstin Fritsch (Voestalpine Gotha), Christine Herrmann (Rentnerin aus Eisenach), Stephan Hofmann (EJOT Tambach-Dietharz), Olaf Kämpfer (Schmitz Gotha), Stephan Lattermann (ZF Gotha), Bernd Lösche (Opel Eisenach), Timo Meifarth (BMW Eisenach), Dominik Schwabe (Hako Waltershausen), Sylvia Spangenberg (AAM Eisenach), Marco Ullrich (Segura Eisenach), Maria-Magdalena Weißenborn (AE Gerstungen)m und Manuel Zabel (Weidmüller Wutha-Farnroda).

Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der IG Metall Mitte, der neue Geschäftsführer Thomas Steinhäuser und sein Vorgänger Uwe Laubach bei der Delegiertenversammlung am vergangenen Samstag. © Funke Medien Thürigen | IG Metall Eisenach

„Wir sind erfolgreich“, sagte der neue Geschäftsführer Thomas Steinhäuser. „Nur trübt sich die Situation in der Region weiter ein.“ Unzählige Metall-Arbeitsplätze seien in den vergangenen Jahren abgebaut worden. Gemeinsam mit den Beschäftigten, den Arbeitgebern und der Politik müsse man Lösungen zum Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen entwickeln.

Auch Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der IG Metall Mitte für Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, wohnte der Versammlung bei. „Mitbestimmung ist der Kern einer nachhaltigen Unternehmenspolitik“, betonte Köhlinger mit Blick auf den branchenübergreifenden Fachkräftemangel. Wer versuche, über die Köpfe der Menschen hinweg zu agieren, schüre nur Ängste und Wut.

Lesung muss verschoben werden

Der Vortragsabend mit Dirk Oschmann am 6. April muss verschoben werden. Grund dafür ist laut der Gemeindeverwaltung Bad Tabarz eine Erkrankung Oschmanns. Als Nachholtermin wurde der 10. September festgelegt. Einlass ist 18.30 Uhr. Die Veranstaltung im Kukuna ist bereits ausverkauft. Der Germanist Dirk Oschmann aus Leipzig geht in seinem Buch „Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ der Frage nach, wie die Konstruktion des Ostens die Gesellschaft spaltet.