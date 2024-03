Gotha. Seit 24 Jahren am Brett: Arnoldischule Gotha feiert Erfolge bei der diesjährigen Thüringer Schulschachmeisterschaft.

Die Schachspieler der Arnoldischule sind von den diesjährigen Thüringer Schulschachmeisterschaften erfolgreich heimgekehrt. Sie haben den Vizelandesmeistertitel und einen Bronzepokal ergattert. Insgesamt 23 Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse traten in vier Wettkampfklassen an. Durch die seit letztem Jahr baufällige Thüringen-Halle musste die Meisterschaft dieses Jahr in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde-Worbis stattfinden. Es wurde nach dem Schweizer System mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler gespielt.

In der WK Mädchen konnten Mia Kost, Saskia Hildebrandt, Tilia Hübner und Clara Möller den Vizelandemeistertitel erkämpfen. Damit mussten sie lediglich dem Gutenberg-Gymnasium Erfurt den Vorrang einräumen. Durch Clemens Hauck, Conrad Keitel, Tony Lauer und Nicolas Arai gewann die Arnoldischule weiterhin einen Bronzepokal. Aber auch die WK II, III und IV konnten sich den 8., 7. und 6. Platz holen. Schachlehrer Lutz Herrmann findet, die Schulschachmeisterschaft ist gut gelaufen und ist mit den Ergebnissen zufrieden. Nächstes Jahr wollen die Schachspieler der Arnoldischule erneut angreifen.

„Chess is Life“, so der ehemalige Schachweltmeister Bobby Fischer

Seit der Gründung 1999 der Schach-AG von Schachlehrer Lutz Herrmann wird der Denksport an der Arnoldischule angeboten. Durch anfänglich zehn Mitglieder gibt es nun über 70 Schüler, die dieses Angebot wahrnehmen. Dabei können sie viele Schlüsselqualifikationen für ihr Leben erwerben. „Das königliche Spiel“ fördere die Konzentrationsfähigkeit und Entscheidungskraft der Akteure, sagt Herrmann. Es lehre aber auch den Umgang mit Sieg und Niederlage und rege die Fantasie an. Schach sei besonders, Herrmann: „Es ist kein Glücksspiel. Man ist eins zu eins selbst verantwortlich dafür, was man tut. Allein das geistige Niveau ist entscheidend.“