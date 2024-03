Gotha. Orgelmusik zu Bachs Geburtstag und spannende Technik-Erlebnisse in den Osterferien. Camping-Tag bei Thüros in Georgenthal

Orgelmusik und Kaffeetafel zu Bachs Geburtstag

Am Geburtstag von Johann Sebastian Bach, 21. März, lädt die Kirchgemeinde Ohrdruf um 19 Uhr zu einer 30-minütigen Orgelmusik in die St.-Trinitatiskirche ein. Zu hören gibt es am Bachgeburtstag Werke von Johann Sebastian Bach und seinen Wegbegleitern.

Am Samstag, 23. März, wird der Komponist mit einer Bachschen Kaffeetafel im Bach-Stammhaus Wechmar gefeiert. Ab 14 Uhr wird bei Musik und Gesang dem 339. Geburtstag von Johann Sebastian Bach gedacht.

Camping-Tag in Georgenthal

Campingfreunde kommen beim zweiten „Campingday“ in Georgenthal auf ihre Kosten. Auf dem Werksgelände von Thüros in Georgenthal wird am Freitag. 5. April (14-20 Uhr) und am Samstag, 6. April (10-18 Uhr) ein buntes Rahmenprogramm rund um Camping und Grillen geboten, so der Veranstalter in seiner Ankündigung. Von der Markise für das Wohnmobil bis zum Campinggrill reicht das Angebot.

Auch Kinder werden sich auf der Ausstellung wohlfühlen, für sie gibt es ein Kinderprogramm.

Osterlesung in Waltershausen

Bibliothekarin Kathrin Brand und die Stadtverwaltung laden zu einer Osterlesung in den historischen Rathaussaal in Waltershausen ein.

Am Mittwoch, dem 27. März, erwartet die Gäste eine kleine Buchlesung, dazu wird Kaffee und Kuchen gereicht. Was genau gelesen wird, ist eine Osterüberraschung.

Karten für die Lesung gibt es in begrenzter Stückzahl ab sofort in der Stadtbibliothek von Waltershausen (Brauhausgasse 2) zum Preis von 4,95 Euro.

Osterferien in der Stadtbibliothek

In den Osterferien können Kinder und Jugendliche in der Robo-Thek und dem Schülerforschungszentrum Gotha in der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ kreativ werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Am Dienstag, 26. März (10-15 Uhr, ab 8 Jahren) heißt es, Elektronik nähen – Bringe eine Tasche zum Leuchten! Die Kinder können ein Motiv ihrer Wahl auf einer Tasche anbringen und mit Hilfe von leitenden Fäden LEDs zum Leuchten bringen.

Einen 3D-Workshop gibt es am Donnerstag, 4. April (10-14 Uhr, ab 12 Jahren). Ob Schlüsselanhänger, Miniaturfiguren, praktische Organisationshilfen, Dekorationen für das eigene Zimmer oder personalisierte Geschenke für Freunde und Familie – beim 3D-Druck-Workshop können Jugendliche ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Rollende Roboterbälle gibt es am Freitag, 5. April (10-13 Uhr, ab 10 Jahren). Sphero Bolt ist ein kugelrunder Roboter-Ball, der über den Boden rollt. Mit seinem integrierten Lichtsensor und Kompass behält der Lernroboter stets Geschwindigkeit, Beschleunigung und Richtung im Blick, ohne vom Weg abzukommen. Die Teilnehmenden programmieren die Bälle über eine App.

Um Anmeldungen wird bis zum 24. März unter robothek@gotha.de gebeten. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

