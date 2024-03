Landkreis Gotha. In mehreren Orten im Landkreis Gotha schlagen Langfinger zu. Und ein Kraftfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich auf das Gelände einer Baustelle im Bereich „Am Kalkberg“ nahe Schwabhausen und entwendeten aus einem Baufahrzeug ungefähr 150 Liter Dieselkraftstoff. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 6.50 Uhr. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Gotha unter Telefon 03621/781124 (Bezugsnummer: 0073542/2024) entgegen.

Diebstahl von Baumarktgelände in Gotha

Von dem Außenbereich eines Baumarktes in der Gothaer Harjesstraße stahlen Unbekannte mehrere WPC Zaunelemente im Gesamtwert von knapp 1200 Euro. Der oder die Täter waren gewaltsam in den außenliegenden Verkaufsbereich eingedrungen. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon: 03621/781 124 (Bezugsnummer: 0073927/2024) entgegen.

Einbruch in Apotheke in Waltershausen

Einbrecher sind in eine Apotheke in Waltershausen eingedrungen und haben rund 500 Euro Schaden verursacht. Der oder die Täter verschafften sich am Dienstag gewaltsam Zutritt zu der Apotheke in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie laut Polizei anschließend Pharmazieprodukte aus der Warenauslage in noch unbekanntem Wert.

Die Tatzeit wird auf 1.35 und 2.05 Uhr eingegrenzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Bezugsnummer 0072461/2024 unter 03621 781124 bei der Polizei zu melden.

Unerlaubt vom Unfall in Hörsel entfernt

Ein Unbekannter hat sich in Hörsel unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 29-Jähriger seinen Pkw der Marke Audi am Dienstag, zwischen 22.30 und 22.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Gewerbestraße geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe er Schäden festgestellt, die von einem Verkehrsunfall hergerührt seien.

Den Angaben zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 4000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könne es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen mit Transportern beladenen Sattelzug gehandelt haben. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Gotha unter 03621 781124 (Bezugsnummer: 0073379/2024) entgegen.

