Landkreis Gotha. Baumpflanzaktion an der Ohratalsperre. AfD-Abgeordnete in der Stadthalle Gotha. Die Thüringer Heimatpartei verkündet ihre Kandidaten.

Baumpflanzaktion an der Ohratalsperre

Luisenthal. Am Streitberg-Höhenweg nahe der Ohratalsperre im Thüringer Landkreis Gotha wird mit Baumspenden von Thüringer Waldquell aufgeforstet. Hier werden 2772 kleine Weißtannen, Winterlinden, Schwarzkiefern und Spitzahorne gepflanzt. So entstehen mehr als drei Hektar klimaresilienter Wald in einem für Thüringen wichtigen Wasserschutzgebiet, das zudem auch ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer ist.

„Mit dieser Pflanzung in Luisenthal spenden wir einen Baum für jeden Starter, der die 17 Kilometer lange Waldquell-Nordic-Walking-Tour im Rahmen des 49. und 50. Rennsteiglaufes absolviert hat. 2022 waren es 1289 Teilnehmer und im letzten Jahr 1483“, sagt Marketingleiterin Saskia Huneke.

Aus den Wäldern an der Ohratalsperre mussten im letzten Jahr viele durch Dürre und nachfolgendem Schädlingsbefall abgestorbene Bäume entfernt werden, berichtet Forstamtsleiter Gerhard Struck. red

AfD-Politiker in der Stadthalle

Gotha. Am Dienstag, 26. März, von 19 bis 21 Uhr werden Mitglieder der AfD-Fraktion im Bundestag, in der Stadthalle Gotha am Schützenplatz auftreten. Die Bundestagsabgeordneten Marcus Bühl und Michael Kaufmann werden von ihrer Arbeit berichten, teilt Marcel Kramer vom Bundestagsbüro mit. Sie wollen mit Bürgern ins Gespräch kommen, Fragen beantworten und ihre Positionen zu aktuellen politischen Themen erläutern. red

Thüringer Heimatpartei stellt Liste für Wahl in Friedrichroda auf

Friedrichroda. Der Auftakt des Superwahljahres rückt immer näher. Nun hat sich auch die Thüringer Heimatpartei für die Kommunalwahl aufgestellt. Wie der Vorsitzende Timo Pradel mitteilte, habe die Partei ihre Vorschläge für die Stadtratswahl in Friedrichroda am 11. März eingereicht. Auf der Liste stehen sechs Bewerber. Der 79-jährige Uhrmacher und Rentner Walter Dawidowicz führt die Partei an.

Als Friedrichrodaer „Urgestein“ habe sich Dawidowicz in der Vergangenheit durch ehrenamtliches Engagement große Verdienste erworben, was durch Auszeichnungen durch Stadt und Landkreis gewürdigt worden sei, heißt es in der Mitteilung. Timo Pradel geht als Vorsitzender auf Listenplatz 2 ins Rennen um ein Stadtratsmandat. Weiterhin stellt die Thüringer Heimatpartei den Instandhaltungsmeister Axel Schmidt (35), Ulrich Eikenroth (39), Diplom-Betriebswirt, die Bürokommunikationskauffrau Yvonne Pradel (48) und den 64-jährigen Rentner Axel Oschmann auf.

Damit ist der Weg auf den Wahlzettel jedoch noch nicht geebnet. Weil die Thüringer Heimatpartei bisher weder im Stadtrat von Friedrichroda noch in höheren Gremien vertreten ist, muss die Partei noch 80 Unterstützerunterschriften sammeln, um den Wahlvorschlag einreichen zu können. Die Frist dafür läuft am 22. April ab. Bürger können ihre Unterschriften während der Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 25, persönlich leisten.

Die Thüringer Heimatpartei gründete sich nach eigenen Angaben 2020 in Georgenthal als Gegenpol zu den etablierten Parteien. An erster Stelle steht im Parteiprogramm die „Wiederherstellung des Rechtsstaates“. Weiterhin fordert die Partei unter anderem das „Ende des Akademisierungswahns“, keine Besteuerung der Rente, Deckelung der Energiepreise sowie die Erhöhung des Mindestlohnes auf 13,50 Euro. red

Touristinfo in Finsterbergen in neuem Glanz

Finsterbergen. In der Touristinformation in Finsterbergen hat sich etwas getan. Ein neuer Empfangstresen sowie eine Sitzgruppe laden ein, in Flugblättern oder Büchern aus der Bibliothek zu schmökern. Wie das Kur- und Tourismusamt Friedrichroda mitteilte, seien noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Doch schon jetzt sei die Neugestaltung gelungen. Die Touristinformation hat immer von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 17 Uhr und freitags bis 16 Uhr geöffnet. red

Magische Bilder vom Dreinschlag in Mühlberg zu sehen

Mühlberg. 57 Hobbyfotografen verfolgten nicht nur die Pyroshow zum Dreinschlag im vergangenen Jahr. Sie sendeten auch rund 200 Bilder für den Fotowettbewerb des Tourismusverbandes Thüringer Wald und Gothaer Land ein. Wie der Verband mitteilte, können Interessierte nun die besten 60 Bilder in der Kulturscheune in Mühlberg begutachten.

Die Einzelaufnahmen hätten besondere magische Momente des Spektakels eingefangen. Sowohl Bilder von Wettbewerbsteilnehmern als auch von Fotografen aus der Region sind in der Ausstellung vom 5. bis zum 29. April zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung um 18 Uhr. Die Kulturscheune ist immer mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. red

