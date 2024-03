Gotha-Uelleben. Der Frauenfreund auf vier Pfoten kam über das Veterinäramt zur „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben. Schäferhund Tobi sucht noch immer neues Zuhause.

Eine gute Vermittlungsnachricht können wir unseren Tierfreunden heute nicht berichten. Denn der vor einer Woche vorgestellte Belgische Schäferhund Tobi hat leider keine Interessenten gefunden. Seine Betreuer wollen nochmals an den anhänglichen, lieben Tobi erinnern. Er würde sich sehr über neue Menschenfreunde freuen.

Nun geht es um den Mischlingshund Valentino, der auf diesem Weg ein neues Frauchen finden soll. Genau wie Tobi konnte er nicht mehr in seinem alten Zuhause bleiben und wurde vom Veterinäramt dem Tierschutz übergeben.

Tobi ist ein stattlicher, schöner Hund. Im Tierheim "Arche Noah" hat er ein vorübergehendes Zuhause gefunden. © Kathrin Mattieß

Der große Rüde wurde am 9. September 2019 geboren und lebte in einer Wohnung. Er hatte bis zu seiner Einweisung ein eher kompliziertes Hundeleben und kommt mit Männern nicht so gut zurecht. Manche Männer mag er nicht, wobei die Mitarbeiter der „Arche Noah“ noch nicht wissen, woran es liegt. Mit Frauen hat der stattliche Valentino keine Probleme.

Eine Tierheim-Mitarbeiterin und eine ehrenamtliche Tierfreundin gehen regelmäßig mit Valentino Gassi und werden von ihm akzeptiert. Allerdings, so Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß, braucht er eine konsequente Führung, sonst übernimmt er das Kommando. Kathrin Matthieß beschreibt den Hund als umgänglichen Eigenbrötler, und so schaut er doch auch aus dem Foto.

Valentino passt am besten zu einem Haus mit Grundstück, wo er als Bewacher eine Aufgabe hat. Er braucht Auslastung, was er bisher wahrscheinlich nicht kannte. Ein Familienhund ist Valentino nicht. Da fehlen die Kenntnisse, wie er sich in besonderen Situationen mit Kindern verhält. Generell scheint er Kinder zu mögen.

Gibt es zu seinem neuen interessierten Frauchen auch ein Herrchen, dann muss die Sympathie erst getestet werden. Hoffnungslos ist es nicht, meint die Tierheim-Leiterin.

Weitere Informationen unter Telefon: 03621 / 75 54 25

Blühende Zukunft: Kamelien-Bestand in Gotha wächst weiter Von Heiko Stasjulevics

