Gotha. Autofahrer müssen sich in Gotha wieder auf veränderte Verkehrsführungen einstellen. Mehrere Straßen werden halbseitig gesperrt.

Für Autofahrer startet die Woche mit neuen Verkehrseinschränkungen in Gotha. Am Montag beginnen am Knotenpunkt Mohrenstraße und Mühlgrabenweg Bauarbeiten für einen provisorischen Kreisverkehr. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, dauere der Fahrbahnausbau voraussichtlich bis Freitag, den 26. April.

In diesem Zeitraum komme es zur Fahrbahneinengung und der Verkehr aus Richtung Süden könne nicht mehr in den Mohrenberg einfahren. Der Verkehr muss stattdessen über den Kreisverkehr am Hersdorfplatz umgeleitet werden. Die großräumige Umleitung für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 16 Tonnen aus Richtung Norden kommend werde geändert und führe dann weiter über die Oststraße und die Seebergstraße.

Um die Markierungsarbeiten durchzuführen und die Fahrbahnteiler aufzustellen, komme es voraussichtlich zu einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung. Der genaue Zeitraum und die endgültige Verkehrsregelung stehen laut Stadt noch nicht fest und werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Noch mehr halbseitige Sperrungen in Gotha

Zu einer halbseitigen Sperrung kommt es ab Montag ebenfalls in der Weimarer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 147 werde die zwingend erforderliche Reparatur des Kanaldeckels durchgeführt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Donnerstag, den 28. März, andauern.

Nach Ostern wird ein beschädigter Signalmast in der Neubauerstraße ausgetauscht. Der Wechsel des Mastes an der Südseite aus Richtung Westen kommend erfolgt zwischen Dienstag, den 2. April und Freitag, den 5. April. Während der Arbeiten müsse die Ampelanlage zeitweise außer Betrieb genommen werden.

Zwischen Dienstag, den 2. April, und Freitag, den 5. April, wird die Fahrbahn der Reinhardsbrunner Straße zwischen der Mairichstraße und der 18.-März-Straße saniert. Dazu erfolgt eine halbseitige Sperrung. Zudem wird eine Einbahnstraße in dem Bereich in Richtung Waltershäuser Straße eingerichtet.

