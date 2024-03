Waltershausen. Ein Stadtfest im Kreis Gotha fährt mit einem großen Programm auf. Neben Northern Lite ist auch etwas für Rammstein-Fans dabei. Welche Bands noch gebucht sind.

Zum Stadtfest vom 14. bis 16. Juni fährt Waltershausen mit einem umfangreichen Programm auf. Höhepunkte bilden auch in diesem Jahr wieder die Konzerte. Als Highlight hat sich die Stadt die Erfurter Elektropopband Northern Lite sichern können. Die dreiköpfige Gruppe tritt am Freitag, dem 14. Juni, um 19.30 Uhr auf. Doch damit fängt das Stadtfest Waltershausen erst richtig an.

RCZ bieten im Anschluss um 21.30 Uhr eine Tribute-Show. Die Band spielt Songs aus der mittlerweile acht Alben umfassenden Musikgeschichte von Rammstein. Am Samstag macht das bekannte Udo-Lindenberg-Double „Vize Udo“ den Auftakt des Abends um 19.30 Uhr. Fans der 1960er und 1970er heizt Ray Wilson ab 22 Uhr ein. Der ehemalige Leadsänger führt Songs der weltbekannten Rockgruppe Genesis aus über 50 Jahren Bandgeschichte auf.

Neben zwei Bühnenbereichen bietet das Stadtfest Waltershausen auch eine Händlermeile sowie einen Rummel. Die Stadtverwaltung verspricht viel Programm und Unterhaltung für Jung und Alt. Das Stadtfest findet laut Stadt seit über 15 Jahren statt. Im vergangenen Jahr führte eine Schlägerei zu einem Großeinsatz der Polizei. Das Stadtfest musste zwangsgeräumt werden.

