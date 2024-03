Landkreis Gotha. Die Lokalredaktion Gotha erhält ein besonderes historisches Geschenk. Die CDU stellt sich für eine Stadtratswahl auf. Und eine Feuerwehrfrau wird geehrt.

CDU wappnet sich für Kommunalwahl

34-Jähriger Polizist führt Liste an. Schwerpunkt liegt auf Sanierungen

Die Kommunalwahlen rücken immer näher, und immer mehr Parteien stellen ihre Listen auf. Nun hat auch der Ortsverband der CDU in Waltershausen seine Kandidaten für die Stadtratswahl am 26. Mai bekannt gegeben. Wie Helge Rau mitteilte, sei der Ortsverband bereits am 12. März zusammengekommen. Der bereits im November hatte die CDU den 34-jährigen Sven Wiesenthal als Spitzenkandidat gewählt.

Der Bewerber für das Bürgermeisteramt führt die Partei somit auf Listenplatz 1 an. Wiesenthal arbeitet als Beamter im gehobenen Dienst bei der Polizei. Helge Rau selbst belegt den Platz 2. Der 60-Jährige ist bereits seit 1994 Mitglied im Stadtrat und hat seit 2004 den Fraktionsvorsitz inne.

Die CDU Waltershausen hat ihre Stadtratsliste nominiert. Im Bild hintere Reihe von links: Sven Wiesenthal, Loren Brychcy, Maik Nowotny, Falk Herrmann, Andreas Meisel, Olaf Machleb, Torsten Schlothauer. Im Bild vordere Reihe von links: Marianne-Michelle Köhler, Helge Rau, Joel-Benjamin Kleditz, Matthias Walter, Carmen Kräußel-Labsch. Nicht im Bild: Max Machleb © Roberto Kräußel

Auf Listenplatz 3 folgt die langjährige Vorsitzende des Kultur- uns Sozialausschusses der Stadt Waltershausen Carmen Kräußel-Labsch. Den Direktor der Grundschule und derzeitigen Ersten Beigeordneten Falk Herrmann wählten die Mitglieder auf Platz 4. Weiterhin wurden Loreen Brychcy, Torsten Schlothauer, Olaf Machleb, Mariann-Michelle Köhler, Andreas Meisel, Maik Nowotny, Max Machleb, Joel-Benjamin Kleditz und Matthias Walter nominiert.

Für die kommende Legislatur haben sich die Christdemokraten neun inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. So soll das Klaustor und sein Umfeld saniert werden. Die Instandsetzung von Schloss Tenneberg und dessen touristische Aufwertung sollen fortgeführt werden. Für das Schloss in Fischbach will die CDU ein Nutzungskonzept erstellen und die Sanierung vorantreiben. Für die Erarbeitung eines zukunftsfähigen Konzepts für die Bergbühne Fischbach sollen ortsansässige Vereine mit einbezogen werden. red

Feuerwehrfrau aus Gotha erhält Ehrenmedaille

Mit der Myconiusmedaille zeichnet die Stadt Gotha jedes Jahr Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement aus. 2024 erhält Marlis Mahr die höchste Auszeichnung der Kreisstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird Mahr damit für ihren Einsatz in der Gothaer Feuerwehr geehrt. Sie sei seit mehr als 40 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr; allein 36 Jahre davon sei sie in der Brandbekämpfung oder Hilfeleistung, als tatkräftige und einsatzbereite Feuerwehrfrau in der Einsatzabteilung aktiv gewesen.

Darüber hinaus habe sie die Organisation der Brandsicherheitswachen und den Brandsicherheitswachdienst auch selbst für viele Veranstaltungen ehrenamtlich in der Stadt Gotha geleistet. Zudem wirkte sie maßgeblich in der Kinder- und Jugendarbeit. Bis heute ist sie Mitglied in der Alters- und Ehrenabteilung sowie im Vorstand des Stadtfeuerwehrverbandes.

Zum Bindeglied zwischen den Generationen wurde sie insbesondere durch ihre jahrelange Organisation im Verband und die Betreuung der Kameradinnen und Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung. Marlis Mahr wird die Ehrenauszeichnung offiziell zum traditionellen Myconiusempfang am 23. April in der Stadthalle übergeben.

Gothas Stadtschreiber verabschiedet sich

Der Stadtschreiber des Jahres 2023 verabschiedet sich von Gotha mit einer Lesung. Thomas A. Herrig präsentiert am Dienstag, dem 26. März, 17 Uhr, sein Buch „Blicke auf Gotha“ im Bürgersaal des Historischen Rathauses. In dem Buch hat er seine Erfahrungen in der Stadt verewigt. Der Stadtverwaltung zufolge wird es eine medienübergreifende Lesung.

In humorvollen Texten, literarischen Perspektiven sowie eigenen Videos und Bildern schaue Herrig zurück auf seine Zeit vor Ort und Ereignisse wie etwa das „Friedenstein Open Air“, das „Gothardusfest“ oder die „Europeade“. An dem Abend kann das Buch auch erworben werden. Zudem wird die Nachfolgerin Carola Gruber vorgestellt. Der Eintritt ist frei.

Ein besonderes Geschenk für die Lokalredaktion Gotha

Am Wochenende hat unsere Redaktion ein besonderes Geschenk erreicht: Die 50. Jubiläumsausgabe des „Thüringer Waldboten“ vom 1. Juli 1929. Sigrun Kannegießer aus Wandersleben entdeckte das Exemplar der Ohrdrufer Zeitung bei Aufräumarbeiten. Darin finden sich zahlreiche Beiträge über die Region – darunter ein umfangreicher Artikel zur Geschichte des Truppenübungsplatzes.

Am Montag haben wir vermeldet, dass unsere Redaktion ein besonderes Geschenk erreicht hat: eine Ausgabe des „Thüringer Waldboten“ zum 50. Jubiläum.Wir schrieben, dass wir das Exemplar gern Heimatvereinen oder Forschern zur Verfügung stellen würden. Und prompt erreichten uns E-Mails von Lesern aus Gotha und Luisenthal, die daran interessiert sind. Auch die Stadt Ohrdruf meldete sich und möchte die Ausgabe in das Stadtarchiv übernehmen, um es Bürgern zur Verfügung stellen zu können. Nachdem wir das Exemplar für unser Archiv digitalisiert haben, werden wir es der Stadt übergeben. Das digitale Dokument können Leser gern bei uns per E-Mail an gotha@funkemedien.de anfordern.

