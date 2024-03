Landkreis Gotha. Der Landkreis Gotha schlägt bei einem Schnäppchen zu. Diskussion über Brandmauer mit Bürgermeisterkandidaten. Kreisseniorentag 2024 in Bad Tabarz.

Landkreis Gotha schlägt bei einem Schnäppchen zu

Bei diesem Schnäppchen kann einfach niemand nein sagen: Der Landkreis Gotha kann dem Verein „Welterberegion Wartburg Hainich“ beitreten und zahlt in den ersten drei Jahren nur 5000 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr anstatt des eigentlichen Beitrages von 45.000 Euro. Dafür hat der Kreistag in seiner Sitzung vergangene Woche den Weg geebnet.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Gremiums den Beitritt in den Verein. Die Mitgliedschaft soll allerdings vorerst bis 2026 befristet sein. Landrat Onno Eckert (SPD) wurde dazu beauftragt, dem Kreistag bis Mitte 2026 eine Evaluation vorzulegen, um eine Entscheidung zur Fortsetzung fällen zu können.

Der Verein „Welterberegion Wartburg Hainich“ sieht sich als zentralen Dachverband für den Tourismus. Er verantwortet insbesondere die Entwicklung des Tourismus und der Region. Dazu gehören unter anderem Marketing, Qualitätssteigerung sowie die Weiterentwicklung von Infrastruktur. Der Verein repräsentiert die Region auch bei überregionalen Messen und anderen Veranstaltungen. Neben einem Beauftragten für Wanderwege stellt der Verein auch einen Mängelmelder bereit: www.kultur-liebt-natur.de/maengelmelder. tl

Diskussion um Brandmauer in Waltershausen

Mit der Frage, ob die Brandmauer nach rechts halten kann, beschäftigt sich ein Diskussionsabend in Waltershausen. Die Veranstaltung am Mittwoch, dem 27. März, findet in der Kulturkneipe Spatz statt. Beginn ist 19 Uhr. Im Anschluss werden Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Waltershausen ihre Sicht auf die Debatte erläutern. Zusagen gebe es bisher von Marco Wölk (SPD) und Steffen Fuchs (Grüne). Im Anschluss folgt eine offene Diskussionsrunde. red

Digitale Sprechstunde bei Gothas Landrat

Auch im Landratsamt Gotha hält die Digitalisierung Einzug. Landrat Onno Eckert (SPD) bietet seine Sprechstunde am Freitag, dem 12. April, wieder in digitaler Form an. Zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr können sich Bürger mit ihren Anliegen an den Landrat wenden. Das Landratsamt bittet um Anmeldung unter Telefon: 03621/214 287 oder per E-Mail an buergeranliegen@kreis-gth.de. Die Zugangsdaten finden Interessierte unter www.landkreis-gotha.de/service/freitag-ab-eins.red

Gothaer Senioren spenden für den Nachwuchs

Im Rahmen der Seniorenakademie kommt in Gotha immer wieder Geld zusammen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, haben Senioren zwischen vergangenem September und März 2024 insgesamt 477,43 Euro gespendet. Der Beitrag werde wie in jedem Jahr zugunsten von Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Welches Projekt die Spende erhalten soll, werde in den nächsten Wochen von den Mitgliedern des Seniorenbeirates ausgewählt. red

Zwei Bäume machen Gotha grüner

In Zeiten des Klimawandels werden Maßnahmen zur Aufforstung immer wichtiger. Doch nicht nur im Thüringer Wald braucht es neue Bäume, sondern auch in Städten. Der Kreisverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat deshalb am vergangenen Dienstag Bäume in der „Hochzeitsallee“ nahe der Rudloffstraße gepflanzt.

Wie Antje Staab, Vorsitzende des BUND Gotha mitteilte, sei die Wahl auf zwei Exemplare der echten Mehlbeeren (Sorbus Aria) gefallen. Die Art wurde zum „Baum des Jahres 2024“ ernannt. Diese Baumart eigne sich durch ihre Trockenresistenz auch bei steigenden Temperaturen als Stadtbaum. Im Herbst soll eine Winterlinde am Myconiusplatz gepflanzt werden. red

Kreisseniorentag 2024 in Bad Tabarz

Zum Austragungsort des Kreisseniorentages ist Bad Tabarz erkoren worden. Geplant sei, dass die Veranstaltung am 16. Mai im Kurpark Winkelhof stattfinde, teilte das Landratsamt mit. Neben einem Programm in einem Festzelt solle es auch verschiedene Ausflüge wie eine Führung durch Bad Tabarz und einen Ausflug auf den Großen Inselsberg geben.

Der Kreisseniorentag bildet den Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen in Bad Tabarz. So beginnt am 17. Mai der Musiksommer. In Anbetracht der Alterstruktur in der Region hält es Bürgermeister David Ortmann (SPD) für wichtig, sich der Altersgruppe der Senioren besonders zu widmen. Er rechne für den Kreisseniorentag mit etwa 1000 Teilnehmern. red

Grüne Aktion zum Gründonnerstag

Traditionell werden Mitglieder des Kreisverbands der Gothaer Grünen an Gründonnerstag auf dem Gothaer Neumarkt biologisch produzierte und gefärbte Ostereier sowie fair produzierte Süßigkeiten verteilen. Mit der Aktion am 28. März, 13 bis 16 Uhr, wollen sie nachhaltig auf das bevorstehende Osterfest einstimmen, so Kreis-Sprecher Matthias Kaiser. Er und Felix Kalbe, Spitzenkandidaten der Grünen bei den bevorstehenden Stadtrats- und Kreistagswahlen, möchten beim Verteilen auch mit Bürgern ins Gespräch kommen. red

Tarifvertrag für Reha-Klinik in Bad Tabarz

An der auf onkologische Rehabilitation spezialisierten Inselsberg-Klinik in Bad Tabarz gilt ab April 2024 erstmals in ihrer Geschichte ein Tarifvertrag. „Bis­her wurden die Arbeitsbedingungen an der Reha-Klinik nur durch individuelle Ar­beitsverträge geregelt. Die Beschäftigten waren jedoch über 30 Jahre nach der Wende nicht mehr bereit zu akzeptieren, wie groß der Abstand zu den Arbeitsbe­dingungen einer ebenfalls zur ‚Wicker Gesundheit und Pflege‘-Gruppe gehörende Reha-Einrichtung im hessischen Bad Wildungen ist“, so Saskia Scheler, zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretärin. Innerhalb kürzester Zeit habe sich rund die Hälfte der Belegschaft in Verdi organisiert, eine Tarifkommission aus ihren Reihen gewählt und den Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen aufgefordert.

Bereits im September 2023 sei ein erster Tarifvertrag über Inflationsausgleichs­zahlungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro abgeschlossen. Es folgten Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag, der Arbeitszeit, Urlaub, eine Jahressonderzahlung, Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit und viele weitere Arbeitsbedingungen re­gelt. Dieser Tarifvertrag trete zum 1. April 2024 in Kraft.

„Von 16 Verdi-Mitgliedern auf 50 Prozent Organisationsgrad in der Belegschaft in nur einem Jahr und damit in kürzester Zeit zu einem Tarifvertrag, wo 30 Jahre lang nur minimale Anpassungen vorgenommen worden sind: Das haben wir alles unse­ren Verdi-Mitgliedern in unserer Reha-Klinik zu verdanken, die sich organisiert und das erreicht haben. Endlich gibt es soziale Gerechtigkeit in unserem Betrieb“, resü­miert Thomas Amthor, Haustechniker an der Inselsberg-Klinik und Mitglied der eh­renamtlichen Tarifkommission. red

