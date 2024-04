Dirk Bernkopf freut sich auf die Vorbereitungen für eine große Veranstaltung mit mehr als 10.000 Besuchern.

Gotha ist im kommenden Jahr Gastgeber für den 30. MDR-Osterspaziergang. Oberbürgermeister Knut Kreuch und Candy Wetterhahn von der „KulTourStadt“ Gotha nahmen am Wochenende den Staffelstab vom diesjährigen Ausrichter in Apolda entgegen. Der 20. April 2025, Ostersonntag, wird zugleich zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe zum großen Stadt-Jubiläum „1250 Jahre Gotha“, denn zehn Tage später ist der Thüringentag ebenfalls in der Stadt zu Gast.

Dirk Bernkopf © Archiv | Dirk Bernkopf

Zu den Osterspaziergängen des MDR werden meist vier Wanderstrecken von unterschiedlicher Länge angeboten, darunter stets eine „kinderwagentaugliche“ Familientour. Die „KulTourStadt“ hat schon verraten, dass sich eine historische Stadtroute, eine Boxberg-Route, eine Seeberg-Route und eine Krahnberg-Route in Planung befinden. Ein zentraler Start- und Zielpunkt wird noch gesucht.

Allerdings sollte bis zum kommenden Jahr auch an den Ausflugszielen selbst Hand angelegt werden. So ist der Zustand des Krahnbergs erbarmungswürdig. Der Bürgerturm als Zielpunkt dürfte nicht ausreichen. Ein stets unter Wassermangel leidender Goldfischteich bietet keinen schönen Anblick, die Spuren des letzten Holzeinschlags vom vergangenen Jahr sind allzu deutlich, dazu zerstörte Sitzbänke und reichlich Abfall im Wald – von Ausflüglern, aber leider auch von einigen Kleingärtnern.

Leider ist der Krahnberg auch immer wieder das Ziel für Vandalen. Vor wenigen Tagen erst wurde diese Bank mit einem Stein zertrümmert. © Dirk Bernkopf

Im Jahr 2018 war Bad Tabarz Gastgeber des Osterspaziergangs. Die 10,5 Kilometer lange „Gipfel- und Aussichtstour“ wurde dann – leicht abgewandelt – 2022 zu Deutschlands schönster Tageswanderung gewählt.

Die schönsten Wanderrouten der MDR-Osterspaziergänge finden übrigens auch Erwähnung im Thüringen-Wanderführer des Fernsehsenders. Wenn das kein Anreiz ist!