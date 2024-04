Landkreis Gotha. Wie Raupe Moritz den Thüringer Wald aufforstet. Sängerin Ulla Meinecke kommt nach Bad Tabarz.

Kleines Gerät bewirkt Großes im Thüringer Wald

Forstraupe mit Saatmaschine bei Georgenthal im Einsatz. Tannen auf vier Hektar eingebracht

Mit einer kleinen Forstraupe kann im Thüringer Wald Großes bewirkt werden. Davon haben sich vergangenen Donnerstag rund 30 Waldeigentümer, Förster und Forstunternehmer überzeugen können. Wie Uwe Szpöt von der „Forstbetriebsgemeinschaft Totenkopf-Vitzerodt“ (FBG) mitteilte, trafen sich die Teilnehmer zwischen Georgenthal und Tambach-Dietharz, um die Forstraupe „Moritz“ in Aktion zu erleben.

An die 75-PS-starke Maschine könnten Szpöt zufolge verschiedene Geräte angebaut werden. Am Donnerstag sei „Moritz“ mit einer Saatmaschine auf einer Fläche von vier Hektar im Rahmen einer Vorführung zum Einsatz gekommen. „Unter die noch stehenden Bäume wurde Tannensaat ausgebracht, die den Schirm der Altbäume zum Keimen braucht“, sagte Szpöt. Zuerst öffnet ein Mulchrad den Boden und bereitet so das Saatbett vor. Mittels einer anderen Saatwalze kann die Maschine aber auch Eichen, Buchen oder Kastanien aussähen. Bei zusätzlicher Unterstützung durch eine Seilwinde ist die Arbeit an Hanglagen mit bis zu 45 Grad Neigung ebenfalls möglich.

„Wir pflanzen bei uns im Jahr etwa 40.000 Bäume um den Waldumbau voranzubringen und Kahlflächen sofort wieder zu bewalden. Aber wir experimentieren seit ein paar Jahren auch erfolgreich mit Saat“, sagte Uwe Szpöt. Den Hauptvorteil sieht er in der natürlichen Entwicklung der Wurzeln. Bei gewachsenen Pflanzen würden die Wurzeln vor dem Einbringen in den Boden erstmal gekürzt.

„Wenn wir genügend Saatgut bekommen, könnten wir in den nächsten Jahren jeweils im Herbst so 30 Hektar bearbeiten lassen“, sagte der zuständige Revierleiter Alexander Hopf. Für die Aussaat im Frühjahr sei der Prozess der Fermentierung sehr aufwendig und müsse die Ausnahme bleiben. Uwe Szpöt zufolge ist noch offen, ob ein Thüringer Forstunternehmen eine Raupe samt Saatmaschine zur Aufforstung kauft. red

Bezahlkarte für Geflüchtete verzögert sich

Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen. 1. Mai neuer Starttermin

Eigentlich sollte die Bezahlkarte für Geflüchtete im Landkreis Gotha bereits zum 1. April eingeführt werden. Nun hat sich der Starttermin jedoch auf den 1. Mai verschoben. Wie das Landratsamt mitteilte, hätten die Vorarbeiten bis zum Zahlungslauf wegen noch notwendigem Abstimmungsbedarf nicht abgeschlossen werden können. Geplant ist, dass die Bezahlkarte schrittweise ausgegeben werden soll. Im ersten Schritt sollen 80 Geflüchtete die Karte ausgehändigt bekommen.

Auch interessant

Bezahlkarte für Geflüchtete kommt jetzt auch im Kreis Gotha Von Tobias Leiser

Der guthabenbasierten Debitkarte vom Zahlungsdienstleister Visa wird eine virtuelle IBAN zugeteilt. Das Landratsamt überweist dann die Leistung zum Fälligkeitsdatum an die Kontonummer, anstatt das Geld wie bisher direkt an die Geflüchteten zu übergeben. Davon erhofft sich das Landratsamt Entlastung für die Verwaltungsmitarbeiter. Der Maximalbetrag für Abhebungen wurde auf 150 Euro festgelegt.

Die Bezahlkarte wird in ihrer Nutzung räumlich eingegrenzt. Geflüchtete können damit nur im Postleitzahlgebiet 99 bezahlen. Landrat Onno Eckert (SPD) schloss zuletzt nicht aus, dass auch die Einsatzmöglichkeiten begrenzt werden könnten, um zum Beispiel vorzubeugen, dass mit dem Geld Glücksspiel betrieben wird. red

Ulla Meinecke kommt am 13. April nach Bad Tabarz. © © Daniel Biskup | R. Camici

Ulla Meinecke in Bad Tabarz

Ihre Texte sind unvergessen, sie gilt als eine der erfolgreichsten Vertreterinnen der einst seltenen deutschsprachigen Popmusik. Am Samstag, 13. April, 19 Uhr, kommt Ulla Meinecke mit ihrem Programm „Songs & Geschichten – Tour 2024“ nach Bad Tabarz auf die Kukuna-Bühne.

Weit mehr als eine Million Tonträger hat sie von ihren Alben verkauft. Ulla Meinecke ist die Meisterin der treffenden Worte. Ihre Geschichten sind Bilder des Alltäglichen, die auf unvergleichliche Weise dem Besonderen nachgehen.

Ihr Publikum darf sich laut Veranstalter auf einen Abend mit spannenden und humorvollen Erkenntnissen und musikalischen Ausflügen zusammen mit dem Multi-Instrumentalisten Reimar Henschke freuen. Neben den Hits von Ulla Meinecke werden auch neue Songs gespielt. red

Luciane List und Chingun Mendbayar, beide Azubis im Hotel am Schlosspark Gotha, belegten vordere Plätze bei einem Vergleich angehender Köche. © Hotel am Schlosspark Gotha | Manuela Giesing-Hörchner

Gothaer Koch-Azubis ausgezeichnet

Zwei talentierte Koch-Auszubildende des Gothaer Hotels am Schlosspark haben beeindruckende Ergebnisse bei einer Meisterschaft am Berufsschulzentrum Gotha gezeigt.

Chingun Mendbayar belegte den ersten Platz bei den angehenden Köchen und Luciane List einen dritten Platz. Laut Verkaufsleiterin Manuela Giesing-Hörchner wurde das Hotel bereits mehrfach als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb anerkannt und setze sich kontinuierlich dafür ein, jungen Menschen eine gute Ausbildung in der Gastronomie zu bieten. red

Polizei berät Senioren in Döllstädt

Unter dem Titel „Stark im Alltag – Gemeinsam gegen Trickbetrug“ lädt Polizei und Verwaltung zu einer Beratung in das Kultur- und Sportzentrum nach Döllstädt ein.

Am Montag, 8. April, 15 Uhr, geben erfahrene Sicherheitsberater der Polizei den Besuchern praxisanahe Tipps, wie sie sich vor Betrügereien schützen können. Bei Kaffe und Kuchen besteht auch Gelegenheit zum persönlichen Austausch während der Informationsveranstaltung. Der Eintritt ist frei. red

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha