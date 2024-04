Landkreis Gotha. Wandern mit einem Minister im Kreis Gotha. Neue Mieter für Pop-Up-Store gesucht. Sprechstunde beim Landrat.

Wanderung mit Umweltminister Bernhard Stengele

Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) besucht auf seiner „Frühjahrstour 2024 – Thüringen erfahren: mit Rad & Bahn zu Land & Leuten“ auch den Landkreis Gotha. Am Montag, 8. April, ist er in Tabarz und lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer gemeinsamen Wanderung ein.

Gewandert wird vom Großen Inselsberg über die Rothenbergswiese nach Bad Tabarz. Los geht’s um 14.45 Uhr auf dem Inselsbergplateau.

Der Umweltminister steht für Gespräche gern zur Verfügung. Ziel ist der Theodor-Neubauer-Park, der voraussichtlich gegen 16.30 Uhr erreicht wird.

Der Bad Tabarzer Bürgermeister David Ortmann (SPD) nimmt an der Wanderung teil und möchte auf dem Weg ins Tal auch Themen wie Borkenkäfer, zerfahrene Wege und Windräder ansprechen. „Der Zustand und die Perspektive unserer Wälder besorgt alle. Deshalb ist es wichtig, sich weiterhin intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen“, so Ortmann.

Teilnehmer an der Wanderung sollten beachten, dass die Straße von Bad Tabarz zum Inselsberg derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Die Zufahrt erfolgt über Friedrichroda und den Heuberg.

Laden in Waltershausen wieder frei

Zwei Bewerber springen ab. Erste Mieterin überlegt dauerhafte Ansiedlung

Mit dem Ende der Osterzeit ist es auch im Pop-Up-Store in Waltershausen wieder ruhiger geworden. Tina Möller aus Langenhain hatte die Ladenfläche für ihr Geschäft „Heimat Liebe“ eine Woche lang angemietet. Nun steht der Laden wieder leer. Wie Christian Döbel vom Gewerbeverein Waltershausen mitteilte, hätten zwei Bewerber ihre Anfragen zurückgezogen. Der Verein sucht jetzt wieder neue Nachmieter.

Döbel zufolge denkt Tina Möller darüber nach, dauerhaft ein Geschäft in Waltershausen zu eröffnen. Für den Vorsitzenden des Gewerbevereins ist das ein erster Erfolg des Projektes. „Damit wäre das Ziel schon fast erreicht, ein festes Angebot zu schaffen und den Ladenleerstand zu bekämpfen“, sagte Döbel.

Der Pop-Up-Store in der Lutherstraße kann wochenweise angemietet werden. Seit 1. Januar stellt der Eigentümer Jens Gerold die Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Miete in Höhe von 4000 Euro wird zur Hälfte vom Landkreis gefördert. Beim Rest springt der Gewerbeverein ein. Mit einer Wochenmiete von 50 Euro soll Unternehmern die Angst genommen werden, sich auszuprobieren und ein Risiko einzugehen. Interessenten können sich unter info@gewerbeverein-waltershausen.de an den Verein wenden.

Tag des Porzellans in Gotha

„Tierisch modern“ wird es am Wochenende, 6./7. April, zum „Tag des Thüringer Porzellans 2024“ auf dem Friedenstein in Gotha.

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Agnes Strehlau stellt in der Loggia des Herzoglichen Museums Tierfiguren und Gefäße der Porzellanmanufaktur Pfeffer Gotha vor.

Die Führungen durch die kleine Präsentation finden am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr statt. Das Angebot ist im Eintrittspreis inbegriffen, der für das Herzogliche Museum 8 Euro, ermäßigt 4 Euro beträgt.

Für Porzellanfreunde halten Schloss und Herzogliches Museum weitere Kostbarkeiten aus weißem und rotem Gold – Porzellan und Böttgersteinzeug – bereit. Die Präsentation „Tierisch Modern?! Tierfiguren und Gefäße der Porzellanmanufaktur Pfeffer Gotha“ ist noch bis zum 21. April 2024 zu sehen.

Sprechstunde im Landratsamt

Am Freitag, 19. April, bietet Landrat Onno Eckert (SPD) unter dem Motto „Freitag ab eins macht Onno deins“ wieder eine Bürgersprechstunde im Landratsamt in der 18.-März-Straße an.

Bürger und Bürgerinnen, die mit dem Landrat ins Gespräch kommen wollen, haben von 13 bis 14.30 Uhr im Raum 208 des Landratsamtes dazu die Gelegenheit.

Um Voranmeldung unter der Telefonnummer: 03621/ 21 42 87 oder buergeranliegen@kreis-gth.de wird gebeten.

