Stadtkommandant Josef Ritter von Gadolla übergab Gotha in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs kampflos an die anrückenden Alliierten und rette die Stadt und seine Bürger vor Zerstörung und Tod. An seinem 79. Todestag, dem 5. April 2024, gedachten Menschen den tapferen Offizier, der wusste, dass er für diese Tat sterben musste. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel