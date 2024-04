Kreis Gotha. Mondscheinschmökern in der Bibliothek, Führungen durch den Schlosspark und eine Pferdeshow

Die gesammelten Ausgehtipps der Gothaer Lokalredaktion für das Wochenende vom 19. bis 21. April.

1 Letzte Vorlesung der Kinderuni in der Stadtbibliothek Gotha

Zu ihrer letzten Vorlesung in diesem Studienjahr lädt die Kinderuni der Museumslöwen am Samstag, 20. April, ab 11 Uhr, in die Stadtbibliothek Gotha. Dann erläutert Oberarzt Nils Türpitz, was passiert, wenn der Rettungswagen kommt. Türpitz ist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Sömmerda und Mitglied der Museumslöwen.

2 Führungen durch den Schlosspark Reinhardsbrunn

Wer einmal durch den Reinhardsbrunner Schlosspark schlendern will, der sollte sich den Samstag, 20. April, und Sonntag, 21. April, vormerken. Jeweils ab 15 Uhr finden an den beiden Tagen die beliebten Schlossparkführungen statt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Treffpunkt ist am Eingang des Kavalierhauses. Weitere Informationen erhalten Besucher unter Telefon: 03623 / 303085.

3 Grillen und Chillen im Friedrichrodaer Brauhaus

Im Brauhaus Biergarten wird am Freitag, 19. April, und Samstag, 20. April, wieder gegrillt und gechillt. Los geht es an beiden Tagen um 16 Uhr. Dann gibt es Leckeres vom Holzkohlegrill und ab der Dämmerung wird die Feuerschale angezündet. Natürlich kann auch das schmackhafte „Schakobräu“ gekostet werden.

4 Live-Musik am Heuberghaus

Am Sonntag, 21. April, wird auf dem Heuberghaus bei Friedrichroda Rockmusik mit der Gruppe The Polars geboten. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei und natürlich gibt es auch Leckeres vom Bratwurstgrill.

5 Mondscheinschmökern in Waltershausen

In der Stadtbibliothek Waltershausen kann man Freitag, 19. April, in den Abendstunden in Ruhe schmökern. Ab 19 Uhr hat nicht nur die Ausleihe geöffnet und können ausgeliehene Büche zurückgegeben werden, sondern es steht auch ein großer Bücherschnäppchenmarkt bereit. Eröffnet wird an diesem Abend die Tonie-Station und im Lesesaal werden Bilder vom alten Waltershausen und auf der Terrasse „Über den Dächern von Waltershausen“ vorgestellt. Der Burgvogt von Schloss Tenneberg unterhält mit Erzählungen und Sagen. Eine Bar versorgt die Besucher mit Getränken.

6 Pferdeshow in Gotha

Am Wochenende vom 19. bis 21. April haben Yakari und Kleiner Donner ihre Tipis auf dem Gothaer Schützenplatz aufgeschlagen. Gemeinsam mit ihren indianischen Freunden präsentieren sie eine einzigartige Pferdeshow für die ganze Familie. Die Show basiert auf der Zeichentrick-Serie „Yakari“, die bei den Kindern beliebt ist. Zu sehen sind rund 30 Pferde verschiedener Rassen (darunter zwei Appaloosa-Schecken). Die Vorstellungen sind am Freitag, 19. April, um 16 Uhr sowie am Samstag, 20., und Sonntag, 21. April, jeweils um 11 und 15 Uhr. Tickets gibt es unter www.yakari-pferdeshow.de oder an der Kasse eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Eine indianerstarke Pferdeschau mit Yakari und Kleiner Donner wird auf dem Schützenplatz in Gotha gezeigt. © Wille Entertainment | Sven Rindfleisch

7 Operettenklänge im Kulturhaus Gotha

Ein bunter Strauß aus Traum-Melodien der Operette erklingt am Sonntag, 21. April, um 15 Uhr im Kulturhaus in Gotha. Musiker des Nationaltheaters Brünn wollen ein musikalisches Feuerwerk zünden und das zum nunmehr 20. Mal. Zu hören sind Melodien von Jacques Offenbach, Karl Millöcker, Carl Zeller und Franz von Suppé. Natürlich dürfen Vater und Sohn Strauß beim Galakonzert nicht fehlen. Eintrittskarten gibt es in der Gotha-Information.