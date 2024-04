Bad Tabarz. Bad Tabarz ruft zum Subbotnik auf. Unter allen Teilnehmern werden kleine Preise verlost.

Der alljährliche Frühjahrsputz hat auch in Bad Tabarz Tradition. Der diesjährige „Subbotnik“ findet am Samstag, 20. April, ab 9 Uhr statt. Am Treffpunkt am Kukuna in der Lauchagrundstraße, werden Einsatzorte besprochen und Werkzeuge vergeben.

Für alle, die helfen wollen, den öffentlichen Raum vom Müll zu befreien, steht ab 11.30 Uhr auch ein großer Container am Kukuna bereit. Die Gemeindeverwaltung ist gespannt, wie groß die „Beute“ in diesem Jahr ist.

Wie auch in den vergangenen Jahren ruft die Verwaltung zu einem kleinen Wettbewerb auf. Wer die Herausforderung annimmt, sendet ein Bild von seiner Sammelaktion an rathaus@bad-tabarz.de oder wirft es in den Briefkasten am Rathaus.

Gern kann auch im Nachgang per E-Mail oder über das Hinweistelefon: 036259/ 56 456 mitgeteilt werden, wo Müllsäcke hingestellt wurden, damit der Bauhof sie abholen kann. Unter allen Teilnehmern werden fünf Gutscheine im Wert von 30 Euro in einem der Bad Tabarzer Restaurants verlost. Bilder können bis zum 30. April eingesendet werden.

