Dirk Bernkopf hat nie eine Kindertagesstätte besucht

Ich bin nie in eine Kita gegangen. Ich war ein begeisterter Besucher eines Kindergartens. Der Betriebskindergarten des VEB Gotha Druck wurde meines Wissens nach auch nie Kita genannt.

Ist es die Kurzatmigkeit unserer Zeit oder der Zwang, ständig neue Begriffe erfinden zu müssen? Friedrich Wilhelm Fröbel hat 1840 den Kindergarten erfunden und basta.

Am kommenden Montag wird anlässlich des 242. Geburtstages (21. April 1782) des großen Pädagogen eine Fröbelfestwoche im Gothaer Fröbel-Kindergarten an der Bürgeraue eröffnet. Jeden Tag können Besucher von 9 bis 11 Uhr den Pädagogen und Kindern über die Schulter schauen und die Vielfalt der Fröbel-Pädagogik erleben. Höhepunkt ist ein Frühlingsfest mit Flohmarkt am Freitag, 15.30 Uhr.

In Eisenach hat jetzt der Stadtrat einstimmig beschlossen, dass man auch in der Verwaltung wieder das Wort Kindergarten anstatt der Kindertagesstätte verwendet.

Das wünsche ich mir auch für Gotha, schließlich soll Christiane Erdmann hier bereits am 4. September 1845 den ersten Kindergarten im Sinne Fröbels eröffnet haben.