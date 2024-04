Fünf Kandidaten stehen am 26. Mai 2024 zur Wahl für das Amt des Oberbürgermeisteramtes in Gotha. Im Saal des Hotels „Der Lindenhof“ stellen sich Jens Fiedler (ab Zweiter von Links), Robert Luhn, Nicole Schmidt, Amtsinhaber Knut Kreuch und Klaus Schmitz-Gielsdorf den Fragen von Maik Schulz (Oscar am Freitag/links) und Tobias Leiser (Funke Medien Thüringen/rechts). © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel