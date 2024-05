Gotha. Eine 15- und eine 16-Jährige gelten in Gotha als vermisst. Sie wurden zuletzt in Erfurt gesehen und sollen Kontakt nach Jena haben.

Zwei Mädchen wurden in Gotha als vermisst gemeldet. Laut Polizeiangaben wurden die 15- sowie die 16-Jährige letztmalig im Stadtgebiet gesehen. Sophia Wenkel und Ayda Alizadeh gälten seit Sonntagmittag, gegen 12.20 Uhr, als vermisst.

Die Polizei hält es für möglich, dass die beiden sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortgewegen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer 0134469/2024 ) in Verbindung zu setzen.

Mädchen spielen Basketball bei den „Rockets“ in Gotha

Wie der Basketballverein „Rockets“ noch Sonntagnacht mitteilte, handele es sich bei den Mädchen um Spielerinnen des Clubs. Bislang sei die Suche erfolglos geblieben. Der Verein bittet darum, den Suchaufruf auch an andere Clubs zu schicken, da die Möglichkeit bestehe, dass die beiden schon außerhalb des Landkreises seien.

Einer Leserin zufolge wurden die 15- und die 16-Jährige am Sonntag in einem Hotel in Erfurt gesehen. Sie hätten dort ein Zimmer buchen wollen. Ayda Alizadeh kommt laut der Frau aus Gotha. Sophia Wenkel komme aus Großvargula und sei das Wochenende über zu Besuch in Gotha gewesen. Es gebe die Information, dass die Mädchen Kontakt zu Basketballern in Jena hätten und dahin wollten.

Bilder der beiden Mädchen hat die Polizei Gotha hier veröffentlicht. Die Vermissten können wie folgt beschrieben werden:

Ayda Alizadeh:

circa 164cm groß

15 Jahre alt

afghanischer Herkunft

von schlanker Statur

Brillenträgerin

führt wahrscheinlich einen schwarzen und blauschwarzen Rucksack mit sich

Sophia Wenkel:

circa 165cm groß

16 Jahre alt

braune Augen

von schlanker Statur

blonde, lange Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden

bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer langen schwarzen Hose und weißen Turnschuhen

führt wahrscheinlich einen rotbraunen Rucksack mit sich

