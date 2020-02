Auf die Feuerwehr Gotha-Stadtmitte ist Verlass

Zu 52 Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Gotha-Stadtmitte im vergangenen Jahr ausgerückt. Das waren elf weniger als 2018, bilanzierte Wehrleiter Thomas Herhold in seinem Bericht zur Jahreshauptversammlung am Samstagabend. Dennoch seien die Herausforderungen groß gewesen.

Einsätze bei Hausbränden, Verkehrsunfällen und Brandwachen

Er erinnerte an die Feuer in einem leerstehenden Haus in der Brückenstraße und in der Kerzenfabrik sowie einen brennenden LKW zu Ostern. Zu Verkehrsunfällen, auch auf der Autobahn, rückten die Feuerwehrleute ebenfalls aus. „Und es stehen 564,5 Stunden an Brandsicherheitswachen im Ekhoftheater, im Kulturhaus und in der Stadthalle zu Buche“, so Herhold. Zudem hatte die Wehr im vergangenen Jahr den Kreiskarnevalsumzug in Gotha mit abgesichert.

Besondere Herausforderungen durch trockene Sommer und neue Technik

Um das alles bewältigen zu können, sei eine gute Ausbildung notwendig, zumal die Anforderungen durch trockene Sommer oder neue Technik, wie Elektroautos, steigen. Es werde auch gemeinsam mit der Feuerwehr Siebleben geübt, die mit der Stadtmitte den Löschzug 1 der Gothaer Feuerwehr bildet. Zum Löschzug 2 gehören die anderen drei Freiwilligen Wehren Sundhausen, Boilstädt und Uelleben.

Freiwillige Feuerwehren unterstützen Berufsfeuerwehr

Die Löschzüge unterstützen nach einem Dienstplan die Berufsfeuerwehr. Das klappe sehr gut, lobte dessen Leiter und Chef des Gothaer Brandschutzamtes, Andreas Ritter. „Wir sind eine Gothaer Feuerwehr, egal, ob wir haupt- oder ehrenamtlich im Einsatz sind.“ Zumal gerade auf Stadtmitte Verlass sei, wenn durch überraschende Ausfälle schnell Ersatz gebraucht wird für eine 24-Stunden-Schicht bei der Berufsfeuerwehr.

Stolz auf die Nachwuchsarbeit

Höhepunkt des vergangenen Jahres war für die Stadtmitte-Wehr mit ihren 34 Aktiven, davon sechs Frauen, die Übergabe des neuen Löschfahrzeugs im Dezember. „Dass so viel damit geübt wird, zeigt, dass Ihr es zu schätzen wisst“, sagte Andreas Ritter über seine Kollegen. Er lobte zudem die gute Nachwuchsarbeit. Ines Steppat, die Leiterin der Jugendfeuerwehr, betreut bei Stadtmitte mit weiteren Helfern 28 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren.