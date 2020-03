Ausgedünnter Kalender

Nun habe ich es schon wieder getan. Genau wie in den Tagen zuvor. Es ist mir schwer gefallen, aber es musste sein. Ich habe aus unserem Redaktionskalender erneut mehrere Termine gelöscht. Jede Menge Konzerte waren darunter, bei denen recht schnell klar wurde, dass sie nicht mehr stattfinden können.

Doch inzwischen wurden auch eine Pressekonferenz bei der Polizei und eine Spendenübergabe abgesagt. Manche Termine, die bereits seit längerer Zeit vereinbart waren, habe ich vom persönlichen Treffen in ein Telefongespräch umgewandelt. Das ist nicht optimal, und angesichts akustischer Einschränkungen ist das Nachfragen, zum Beispiel nach der Schreibweise eines Namens, immens wichtig.

Ich habe das Winteraustreiben in Ohrdruf, das eigentlich am kommenden Sonntag stattfinden sollte, aus unserem Kalender gelöscht. Auch Feuerwehr-Versammlungen mussten wieder entfernt werden. Der traditionelle Ostermarkt in Friedrichroda fällt ebenso aus wie die Ostereiersuche im Gothaer Tierpark.

Ganz leer ist unser Planer aber noch nicht. Weil wir eben jetzt Telefontermine vereinbaren oder uns, wenn es möglich ist, mit unseren Gesprächspartnern im gebührenden Sicherheitsabstand treffen, so, wie es momentan einfach sein muss angesichts der Ansteckungsgefahr.