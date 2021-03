Bei einem Verkehrsunfall in Gotha ist eine Frau schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Gotha. In Gotha ist am Samstagmorgen eine 49 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt worden.

Autofahrerin bei Unfall mit Lkw in Gotha schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Gotha ist eine Frau schwer verletzt worden. Am frühen Samstagmorgen übersah ein 49 Jahre alter Fahrer eines Winterdienstes die gleichalte Autofahrerin beim Abbiegen aus einer Wendestelle auf die Goldbacher Straße, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Bei der Kollision der Fahrzeuge sei die Autofahrerin schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Warum der Winterdienst-Fahrer die 49-Jährige übersah, war zunächst unklar.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei mit 4000 Euro angegeben.