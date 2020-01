Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Azubis sammeln für jugendliche Geflüchtete in Gotha

Auszubildende der Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG wollen kommenden Montag eine Spende in Höhe von 4000 Euro an die Diakonie Gotha übergeben. Mit dem Geld soll eine Wohneinrichtung für jugendliche Geflüchtete und junge Familien unterstützt werden. Die Bewohner werden in der Wohngruppe auf ein selbstständiges Leben in neuer Umgebung vorbereitet.

Anne-Juliane Pogander, Geschäftsführerin Diakoniewerk Gotha gGmbH sagte: „Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung. Wir werden sie einsetzen, um die Zimmer kindgerechter auszustatten und neue Spielgeräte für die Kinder und Jugendlichen zu kaufen“.

Die Spendensumme sammelten die Auszubildenden durch großes Eigenengagement über den firmeninternen Weihnachtsverkauf. Durable unterhält neben der Hauptverwaltung in Iserlohn weitere Standorte, unter anderem in Gotha und Kamen-Methler, wo in den letzten Jahren bereits verschiedene soziale Projekte unterstützt werden konnten.